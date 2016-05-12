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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1830 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1830 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1830 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC793,350

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1830
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1830 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 2049 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1830 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьVF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1830 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1830 на аукционе Möller - 19 апреля 2016
ПродавецMöller
Дата19 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1830 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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