flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты Дрейлинг (3 пфеннига) Фридриха Франца I - Мекленбург-Шверин

type-coin
type-coin

Дрейлинг (3 пфеннига) 1810-1819

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1810116,864001811272,97600181459,55200181581,152001816199,48801181782,70400181876,672051819251,26400
type-coin
type-coin

Дрейлинг (3 пфеннига) 1819-1824

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1819595,568001820844,768011821515,6160218221,020,832011824235,24800
type-coin
type-coin

Дрейлинг (3 пфеннига) 1828-1830

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1828684,427031829206,581021830793,35004
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские монеты номиналом Дрейлинг (3 пфеннига)Нумизматические аукционы