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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1817 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC82,704

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1817
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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