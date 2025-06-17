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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1822 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1822 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1822 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,020,832

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1822
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1822 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе Russiancoin за 440 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1822 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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