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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1821 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1821 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1821 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC515,616

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1821
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1821 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 70570 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60 USD. Торги состоялись 14 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1821 на аукционе Stack's - 14 мая 2018
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1821 на аукционе Stack's - 14 мая 2018
ПродавецStack's
Дата14 мая 2018
СохранностьMS65 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1821 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
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