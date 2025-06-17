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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1820 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1820 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1820 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC844,768

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1820
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1820 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3954 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1820 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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