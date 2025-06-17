Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1820 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC844,768
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1820
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1820 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3954 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.
Сохранность
Где продать?
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