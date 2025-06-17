Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC76,672
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1818
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 24 ноября 2022.
Сохранность
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