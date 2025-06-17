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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC76,672

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1818
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 24 ноября 2022.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 на аукционе Russiancoin - 18 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата18 августа 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 на аукционе Russiancoin - 10 марта 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 марта 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1818 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

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