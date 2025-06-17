Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1819 года "Тип 1819-1824" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC595,568
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1819
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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