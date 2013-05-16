Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC684,427
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1828
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 2716 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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