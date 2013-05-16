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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC684,427

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1828
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 2716 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1828 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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