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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1828
Средняя цена23000 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
5 талеров 1828
Средняя цена6100 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
5 талеров 1828 Посещение монетного двора
Средняя цена20000 $
Продажи
010

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1828
Средняя цена360 $
Продажи
061
Аверс
Реверс
4 шиллинга 1828
Средняя цена220 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1828
Средняя цена520 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1828
Средняя цена55 $
Продажи
03
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