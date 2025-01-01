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Мекленбург-Шверин
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Фридрих Франц I
1806-1837
Павел Фридрих
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1828
Монеты Мекленбург-Шверина 1828 года
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Золотые монеты
10 талеров 1828
Средняя цена
23000 $
Продажи
0
3
5 талеров 1828
Средняя цена
6100 $
Продажи
0
23
5 талеров 1828 Посещение монетного двора
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
10
Серебряные монеты
2/3 талера 1828
Средняя цена
360 $
Продажи
0
61
4 шиллинга 1828
Средняя цена
220 $
Продажи
0
5
Сехслинг (6 пфеннигов) 1828
Средняя цена
520 $
Продажи
0
2
Дрейлинг (3 пфеннига) 1828
Средняя цена
55 $
Продажи
0
3
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