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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

5 талеров 1828 года "Посещение монетного двора" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 5 талеров 1828 года "Посещение монетного двора" - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 5 талеров 1828 года "Посещение монетного двора" - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес6,659 гр
  • Чистого золота (0,1918 oz) 5,9665 гр
  • Диаметр22,7 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал5 талеров
  • Год1828
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 талеров 1828 года "Посещение монетного двора". Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4987 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
14289 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - 15 марта 2019
ПродавецKünker
Дата15 марта 2019
СохранностьXF
Цена
14718 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - 21 июня 2018
ПродавецKünker
Дата21 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - 23 июня 2016
ПродавецKünker
Дата23 июня 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - 25 июня 2015
ПродавецKünker
Дата25 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - 20 ноября 2013
ПродавецKünker
Дата20 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе SINCONA - 29 мая 2013
ПродавецSINCONA
Дата29 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе SINCONA - 24 октября 2012
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2012
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 "Посещение монетного двора" на аукционе UBS - 8 сентября 2009
ПродавецUBS
Дата8 сентября 2009
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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