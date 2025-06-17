Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
5 талеров 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес6,659 гр
- Чистого золота (0,1918 oz) 5,9665 гр
- Диаметр22,7 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,753
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал5 талеров
- Год1828
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 талеров 1828 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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