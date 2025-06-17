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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

5 талеров 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 5 талеров 1828 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 5 талеров 1828 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес6,659 гр
  • Чистого золота (0,1918 oz) 5,9665 гр
  • Диаметр22,7 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,753

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал5 талеров
  • Год1828
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 талеров 1828 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
6402 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьMS62 PL NGC
Цена
6045 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 21 июня 2022
ПродавецKünker
Дата21 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Frankfurter - 6 ноября 2020
ПродавецFrankfurter
Дата6 ноября 2020
СохранностьMS62 PL NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 6 февраля 2014
ПродавецKünker
Дата6 февраля 2014
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 20 ноября 2013
ПродавецKünker
Дата20 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 29 сентября 2011
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 24 июня 2009
ПродавецKünker
Дата24 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 5 февраля 2009
ПродавецKünker
Дата5 февраля 2009
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 17 июня 2008
ПродавецKünker
Дата17 июня 2008
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе UBS - 22 января 2008
ПродавецUBS
Дата22 января 2008
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1828 на аукционе Künker - 8 октября 2007
ПродавецKünker
Дата8 октября 2007
СохранностьXF
Цена
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