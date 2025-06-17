Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
10 талеров 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес13,319 гр
- Чистого золота (0,3837 oz) 11,9338 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC876
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал10 талеров
- Год1828
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 10 талеров 1828 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 6661 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2010.
Сохранность
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