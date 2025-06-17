flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

10 талеров 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 10 талеров 1828 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 10 талеров 1828 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес13,319 гр
  • Чистого золота (0,3837 oz) 11,9338 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC876

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал10 талеров
  • Год1828
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 10 талеров 1828 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 6661 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2010.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1828 на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
19751 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1828 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
24024 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1828 на аукционе Künker - 30 сентября 2010
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2010
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IМонеты Мекленбург-Шверина 1828 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские золотые монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 10 талеровНумизматические аукционы