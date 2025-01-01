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Фридрих Франц I
10 талеров
Золотые монеты 10 талеров Фридриха Франца I - Мекленбург-Шверин
10 талеров 1828-1833
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1828
876
0
3
1831
1,938
1
20
1832
1,667
0
0
1833
128
0
0
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