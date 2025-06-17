Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
10 талеров 1832 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес13,319 гр
- Чистого золота (0,3837 oz) 11,9338 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,667
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал10 талеров
- Год1832
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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