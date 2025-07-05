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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

10 талеров 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 10 талеров 1831 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 10 талеров 1831 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес13,319 гр
  • Чистого золота (0,3837 oz) 11,9338 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,938

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал10 талеров
  • Год1831
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 10 талеров 1831 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 6265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 21 июня 2022
ПродавецKünker
Дата21 июня 2022
СохранностьAU
Цена
16305 $
Цена в валюте аукциона 15500 EUR
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьXF
Цена
10092 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Möller - 3 июня 2019
ПродавецMöller
Дата3 июня 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 12 октября 2018
ПродавецKünker
Дата12 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Emporium Hamburg - 16 апреля 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 11 октября 2013
ПродавецKünker
Дата11 октября 2013
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 29 сентября 2011
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 27 января 2011
ПродавецKünker
Дата27 января 2011
СохранностьAU
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 5 февраля 2009
ПродавецKünker
Дата5 февраля 2009
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 26 сентября 2007
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата26 сентября 2007
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 19 июня 2007
ПродавецKünker
Дата19 июня 2007
СохранностьXF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 29 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2006
СохранностьAU
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 11 марта 2005
ПродавецKünker
Дата11 марта 2005
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 2 октября 2002
ПродавецKünker
Дата2 октября 2002
СохранностьXF
Цена
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Где купить?
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1831 на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьVF
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Где продать?

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