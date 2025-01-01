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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1831 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1831
Средняя цена12000 $
Продажи
120
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1831
Средняя цена1800 $
Продажи
07

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 шиллинга 1831
Средняя цена90 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1831
Средняя цена50 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1831
Средняя цена85 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1831
Средняя цена75 $
Продажи
01

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1831
Средняя цена25 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1831
Средняя цена50 $
Продажи
018
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