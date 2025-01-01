Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Мекленбург-Шверин
Период:
1806-1872
1806-1872
Фридрих Франц I
1806-1837
Павел Фридрих
1838-1842
Фридрих Франц II
1842-1872
Главная
Каталог
Мекленбург-Шверин
1831
Монеты Мекленбург-Шверина 1831 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
10 талеров 1831
Средняя цена
12000 $
Продажи
1
20
2 1/2 талера 1831
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
7
Серебряные монеты
4 шиллинга 1831
Средняя цена
90 $
Продажи
0
12
1 шиллинг 1831
Средняя цена
50 $
Продажи
0
5
Сехслинг (6 пфеннигов) 1831
Средняя цена
85 $
Продажи
0
2
3 пфеннига 1831
Средняя цена
75 $
Продажи
0
1
Медные монеты
2 пфеннига 1831
Средняя цена
25 $
Продажи
0
19
1 пфенниг 1831
Средняя цена
50 $
Продажи
0
18
Категория
Год
Поиск