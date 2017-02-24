Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр12,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC63,804
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал3 пфеннига
- Год1831
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1831 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы