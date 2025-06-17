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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2 1/2 талера 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1831 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2 1/2 талера 1831 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес3,33 гр
  • Чистого золота (0,0959 oz) 2,9837 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC7,755

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2 1/2 талера
  • Год1831
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 1/2 талера 1831 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4990 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1831 на аукционе Künker - 26 июня 2020
ПродавецKünker
Дата26 июня 2020
СохранностьXF
Цена
1906 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1831 на аукционе Hess Divo - 28 мая 2019
ПродавецHess Divo
Дата28 мая 2019
СохранностьXF
Цена
1591 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1831 на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1831 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1831 на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1831 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1831 на аукционе Künker - 29 сентября 2011
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
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