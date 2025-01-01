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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Золотые монеты 2 1/2 талера Фридриха Франца I - Мекленбург-Шверин

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2 1/2 талера 1831-1835

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
18317,7550718331240241835195014
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