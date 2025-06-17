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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2 1/2 талера 1833 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1833 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2 1/2 талера 1833 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес3,33 гр
  • Чистого золота (0,0959 oz) 2,9837 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC124

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2 1/2 талера
  • Год1833
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 1/2 талера 1833 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 5761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе WCN - 22 июня 2023
ПродавецWCN
Дата22 июня 2023
СохранностьVF
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 6400 PLN
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Roma Numismatics - 23 марта 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2019
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе HIRSCH - 14 февраля 2019
ПродавецHIRSCH
Дата14 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Hess Divo - 6 декабря 2018
ПродавецHess Divo
Дата6 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Hess Divo - 1 декабря 2016
ПродавецHess Divo
Дата1 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 23 июня 2016
ПродавецKünker
Дата23 июня 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 23 июня 2016
ПродавецKünker
Дата23 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 1 октября 2015
ПродавецKünker
Дата1 октября 2015
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 1 октября 2015
ПродавецKünker
Дата1 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 14 декабря 2011
ПродавецKünker
Дата14 декабря 2011
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 23 июня 2010
ПродавецKünker
Дата23 июня 2010
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Künker - 11 марта 2009
ПродавецKünker
Дата11 марта 2009
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1833 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 26 сентября 2007
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата26 сентября 2007
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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