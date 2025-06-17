Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2 1/2 талера 1833 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес3,33 гр
- Чистого золота (0,0959 oz) 2,9837 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC124
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2 1/2 талера
- Год1833
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 1/2 талера 1833 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 5761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.
Сохранность
12
Где продать?
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