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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1833 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1833
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
5 талеров 1833
Средняя цена6900 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1833
Средняя цена1800 $
Продажи
024

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 шиллинга 1833
Средняя цена140 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1833
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1833
Средняя цена70 $
Продажи
04
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