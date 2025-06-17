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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1833 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1833 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 4 шиллинга 1833 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC48,636

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1833
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1833 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 65296 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 30 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1833 на аукционе Heritage - 30 января 2020
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1833 на аукционе Heritage - 30 января 2020
ПродавецHeritage
Дата30 января 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1833 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1833 на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1833 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1833 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
******
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