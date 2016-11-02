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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

5 талеров 1833 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 5 талеров 1833 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 5 талеров 1833 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес6,659 гр
  • Чистого золота (0,1918 oz) 5,9665 гр
  • Диаметр22,7 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC125

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал5 талеров
  • Год1833
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 талеров 1833 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 2624 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 8000 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1833 на аукционе Künker - 26 июня 2020
ПродавецKünker
Дата26 июня 2020
СохранностьXF
Цена
4934 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1833 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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