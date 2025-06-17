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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1833 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1833 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 3 пфеннига 1833 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр12,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC47,716

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1833
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1833 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3861 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1833 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1833 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1833 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1833 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR

Где продать?

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