Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1833 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр12,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC47,716
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал3 пфеннига
- Год1833
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1833 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3861 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.
Сохранность
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