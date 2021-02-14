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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2 1/2 талера 1835 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1835 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2 1/2 талера 1835 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес3,33 гр
  • Чистого золота (0,0959 oz) 2,9837 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC195

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2 1/2 талера
  • Год1835
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 1/2 талера 1835 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 818 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьXF
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
1732 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Frankfurter - 6 ноября 2020
ПродавецFrankfurter
Дата6 ноября 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Reinhard Fischer - 30 мая 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата30 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Künker - 4 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата4 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе WAG - 7 декабря 2014
ПродавецWAG
Дата7 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Künker - 9 октября 2014
ПродавецKünker
Дата9 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Künker - 6 февраля 2014
ПродавецKünker
Дата6 февраля 2014
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе UBS - 8 сентября 2009
ПродавецUBS
Дата8 сентября 2009
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Künker - 17 июня 2008
ПродавецKünker
Дата17 июня 2008
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе UBS - 22 января 2008
ПродавецUBS
Дата22 января 2008
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1835 на аукционе Künker - 15 июня 1999
ПродавецKünker
Дата15 июня 1999
СохранностьXF
Цена
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