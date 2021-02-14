Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2 1/2 талера 1835 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес3,33 гр
- Чистого золота (0,0959 oz) 2,9837 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC195
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2 1/2 талера
- Год1835
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 1/2 талера 1835 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 818 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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