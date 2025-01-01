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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1835
Средняя цена19000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1835
Средняя цена2700 $
Продажи
014

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1835
Средняя цена10 $
Продажи
04
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