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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

5 талеров 1835 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 5 талеров 1835 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 5 талеров 1835 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес6,659 гр
  • Чистого золота (0,1918 oz) 5,9665 гр
  • Диаметр22,7 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC100

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал5 талеров
  • Год1835
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 талеров 1835 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4989 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1835 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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