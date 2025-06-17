Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
5 талеров 1835 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес6,659 гр
- Чистого золота (0,1918 oz) 5,9665 гр
- Диаметр22,7 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC100
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал5 талеров
- Год1835
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 талеров 1835 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4989 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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