Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2 пфеннига 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,871 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC257,010
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2 пфеннига
- Год1831
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 пфеннига 1831 года. Это медная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 58 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.
Сохранность
Где продать?
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