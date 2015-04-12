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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2 пфеннига 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1831 года - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2 пфеннига 1831 года - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,871 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC257,010

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1831
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 пфеннига 1831 года. Это медная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 58 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 14 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
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