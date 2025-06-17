Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,114 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC528,128
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал1 шиллинг
- Год1831
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1831 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80.5 USD. Торги состоялись 11 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы