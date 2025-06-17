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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1831 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1831 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC528,128

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1831
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1831 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80.5 USD. Торги состоялись 11 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1831 на аукционе TimeLine Auctions - 12 сентября 2015
ПродавецTimeLine Auctions
Дата12 сентября 2015
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1831 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1831 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - 22 мая 2012
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата22 мая 2012
СохранностьUNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 CHF
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1831 на аукционе Stack's - 12 января 2010
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1831 на аукционе Stack's - 12 января 2010
ПродавецStack's
Дата12 января 2010
СохранностьAU50 NGC
Цена
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