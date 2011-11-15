Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
4 шиллинга 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,057 гр
- Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
- Диаметр21,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC75,714
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал4 шиллинга
- Год1831
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1831 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 978 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата22 мая 2012
СохранностьUNC
Цена
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