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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1831 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 4 шиллинга 1831 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC75,714

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1831
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1831 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 978 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Via - 7 апреля 2025
ПродавецVia
Дата7 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Via - 30 сентября 2024
ПродавецVia
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьXF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Künker - 9 мая 2019
ПродавецKünker
Дата9 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе WAG - 11 марта 2018
ПродавецWAG
Дата11 марта 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Möller - 9 июня 2017
ПродавецMöller
Дата9 июня 2017
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе WAG - 13 марта 2016
ПродавецWAG
Дата13 марта 2016
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - 22 мая 2012
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата22 мая 2012
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1831 на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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