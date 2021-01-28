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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1831 года - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 пфенниг 1831 года - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,935 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC514,020

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1831
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 пфенниг 1831 года. Это медная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3350 проданному на аукционе Katz Auction за 75 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сервис
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Frühwald - 4 декабря 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Stephen Album - 12 сентября 2015
ПродавецStephen Album
Дата12 сентября 2015
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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