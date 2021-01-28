Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 пфенниг 1831 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,935 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC514,020
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал1 пфенниг
- Год1831
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 пфенниг 1831 года. Это медная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3350 проданному на аукционе Katz Auction за 75 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата12 сентября 2015
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы