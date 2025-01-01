flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Медные монеты 1 пфенниг Фридриха Франца I - Мекленбург-Шверин

type-coin
type-coin

1 пфенниг 1831

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1831514,020018
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы