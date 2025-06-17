Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC57,401
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2/3 талера
- Год1828
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1828 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 5814 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
626 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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