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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1828 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2/3 талера 1828 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC57,401

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1828
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1828 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 5814 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
626 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 16 мая 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Rhenumis - 28 апреля 2023
ПродавецRhenumis
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе WAG - 13 июня 2021
ПродавецWAG
Дата13 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Künker - 6 мая 2021
ПродавецKünker
Дата6 мая 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1828 на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
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