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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1828 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1828 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр12,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
  • Год1828
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1828 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Сехслинг (6 пфеннигов) 1828 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
509 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Мекленбург-Шверин Сехслинг (6 пфеннигов) 1828 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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