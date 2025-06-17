Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр12,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
- Год1828
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1828 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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