Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Серебряные монеты Сехслинг (6 пфеннигов) Фридриха Франца I - Мекленбург-Шверин
Сехслинг (6 пфеннигов) 1809-1817
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи180984,00000181081,472001811222,492011813253,824011815199,008001816255,056001817299,96802
Сехслинг (6 пфеннигов) 1820-1824
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1820149,548001821249,280001822271,768011823320,248021824418,52800
Сехслинг (6 пфеннигов) 1828-1829
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1828-021829189,63202
Сехслинг (6 пфеннигов) 1831
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1831128,02502
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