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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты Сехслинг (6 пфеннигов) Фридриха Франца I - Мекленбург-Шверин

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Сехслинг (6 пфеннигов) 1809-1817

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
180984,00000181081,472001811222,492011813253,824011815199,008001816255,056001817299,96802
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Сехслинг (6 пфеннигов) 1820-1824

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1820149,548001821249,280001822271,768011823320,248021824418,52800
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Сехслинг (6 пфеннигов) 1828-1829

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1828-021829189,63202
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Сехслинг (6 пфеннигов) 1831

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1831128,02502
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