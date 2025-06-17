Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1821 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC249,280
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
- Год1821
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы