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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC320,248

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
  • Год1823
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Мекленбург-Шверин Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 180 CZK
Мекленбург-Шверин Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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