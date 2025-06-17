Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC320,248
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
- Год1823
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.
Сохранность
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