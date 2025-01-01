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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1823 года

Серебряные монеты

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Сехслинг (6 пфеннигов) 1823
Средняя цена20 $
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02
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