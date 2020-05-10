Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1829 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр12,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC189,632
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
- Год1829
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1829 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 10 мая 2020.
Сохранность
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