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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1829 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1829
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
4 шиллинга 1829
Средняя цена160 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1829
Средняя цена80 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1829
Средняя цена50 $
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02
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1829
Средняя цена30 $
Продажи
02
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