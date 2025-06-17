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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1829 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1829 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 4 шиллинга 1829 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC199,560

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1829
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1829 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 972 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Höhn - 16 июня 2024
ПродавецHöhn
Дата16 июня 2024
СохранностьAU
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьXF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе WAG - 4 декабря 2016
ПродавецWAG
Дата4 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 30 сентября 2002
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2002
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1829 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьXF
Цена
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