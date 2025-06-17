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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1829 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1829
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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