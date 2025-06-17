Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1829 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2/3 талера
- Год1829
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 2/3 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы