Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1829 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC206,581
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1829
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1829 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4296 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 35 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
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