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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1829 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1829 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1829 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC54,261

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1829
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1829 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1860 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1829 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1829 на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьAU
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1829 на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1829 на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1829 на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1829 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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