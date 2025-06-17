Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1829 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,114 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC54,261
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал1 шиллинг
- Год1829
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1829 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1860 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
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