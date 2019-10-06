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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC299,968

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
  • Год1817
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Мекленбург-Шверин Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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