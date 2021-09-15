flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1813 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1813 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1813 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC253,824

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
  • Год1813
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1813 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 2601 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 100 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Сехслинг (6 пфеннигов) 1813 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IМонеты Мекленбург-Шверина 1813 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские серебряные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом Сехслинг (6 пфеннигов)Нумизматические аукционы