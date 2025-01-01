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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1813 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1813
Средняя цена250 $
Продажи
0115
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1813
Средняя цена120 $
Продажи
01
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