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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1813 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1813 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2/3 талера 1813 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC9,918

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1813
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1813 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 2861 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1400 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе WCN - 5 июня 2025
ПродавецWCN
Дата5 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьVF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе CNG - 16 апреля 2025
ПродавецCNG
Дата16 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Kroha - 7 октября 2023
ПродавецKroha
Дата7 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Rhenumis - 28 апреля 2023
ПродавецRhenumis
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Varesi - 23 декабря 2022
ПродавецVaresi
Дата23 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1813 на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
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