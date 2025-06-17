Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1811 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC222,492
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
- Год1811
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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